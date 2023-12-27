موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024.. 3 برامج متاحة

يترقب أكثر من 23 ألف مواطن من مختلف المحافظات، إعلان نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024، والتي من المقرر أن تعلن عنها وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الخميس.

ووفقا لمصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، فإن الوزارة انتهت من أعمال التقديم لحج الجمعيات، والتي جرت خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي، وفقا للشروط والمعايير المعلنة من قبل الوزارة.

وزارة التضامن تطرح 3 برامج حج

طرحت وزارة التضامن 3 برامج حج بين المتقدمين في مختلف المحافظات، هي:

· المستوى الأول: 5 نجوم، ويكون بساحة الحرمين ويكون بحد أقصى 200 متر من الحرمين.

· المستوى الاقتصادي الأول: بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي.

· المستوى الاقتصادي الثاني: بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي.

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ جميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين، موضحة أنَّه سيتمّ اعتماد أسعار برامج الحج وإعلانها خلال قرعة الحج.

ومن المقرر أنّ يتمّ إجراء قرعة الحج الجمعيات الأهلية إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية.