الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المحافظات

بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في استلام تابلت الصف الأول الثانوي لعام 2024، عقب ورود أمر التوريد من وزارة التربية والتعليم، ويستمر التسليم حتى نهاية الشهر الجاري، وقبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لتحصل كل مديرية على حصتها من التابلت، ويُوزع على الإدارات التعليمية والمدارس، تمهيدًا لتسليمة للطلاب وفقًا لعددهم ونصيب كل مدرسة، وطبيعة عملها سواء متصلة بالإنترنت أو لا.

موعد استلام التابلت 2024 والرسوم المقررة

وحددت مديريات التعليم، موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات، للطلاب، بأنّ يكون بعد ورود التابلت للمديرية، وإنهاء أمر توريده وتسليم الأوراق المطلوبة من كل طالب بالصف الأول الثانوي وولي أمره، لإدارة المدرسة التابع لها، وتسديد رسوم استلام التابلت 105 جنيهات عن طريق بالبريد أو فوري.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت في المحافظات

وتنشر «الوطن» وفقًا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي، ليتثنى لكل منهم تجهيزها واستلام التابلت الخاص به وتفعيله، قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، كالتالي:

- أصل إيصال تأمين التابلت 2024 في البريد.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية لهذا العام.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من بطاقة ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية.

- إقرار استلام التابلت موقع من ولي الأمر بنفسه ويتم ذلك داخل المدرسة.

- تعهد كتابي من ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية، بالحفاظ على التابلت.