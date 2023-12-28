«البترول» تستعرض حصاد 2023.. كم بلغ حجم الإنتاج خلال العام الجاري؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير إنجازات نهاية العام، أن هناك ارتفاعا كبيرا في مؤشرات الإنتاج الخاصة بالثروة البترولية، والكميات التي تم إنتاجها، لافتة إلى أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال عام 2023 بلغ نحو 74 مليون طن، بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعي، و مليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.

حصاد وزارة البيترول 2023

وكشفت الوزارة عن ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق، نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالي GNN في خليج السويس.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج، بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار، وشملت :

- تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز، 1200 برميل متكثفات يوميا من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال إدكو وشمال العامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج في مارس 2023.

- تنمية حقل تين Teen شمال مطروح، وينتج حوالي 4 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1500 برميل متكثفات يوميا، من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

- تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس، لاستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.

- تنمية حقل شرق دمنهور، وينتج 10 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور، وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN، وينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميا من خلال حفر 3 آبار وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم، بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

- التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، وافتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية، والذى تقوم شركة بي بي بتنميته على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو في الإسكندرية.