شركة أباتشي العالمية تتوقع زيادة إنتاج مصر من البترول

كشف تقرير لشركة أباتشي العالمية العاملة في مصر في مجال إنتاج البترول الخام، أنها تتوقع انتعاش في إنتاج البترول من مصر من خلال الحقول الخاصة بها.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة «مييز» العالمية العاملة في مجال أبحاث وتقارير البترول والغاز في الشرق الأوسط، أم إنتاج شركة أباتشي في مصر من النفط يصل إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 144 ألفا و500 برميل يوميًا مع ارتفاع عدد منصات الحفر إلى أعلى مستوى في 8 سنوات 18 للربع الثالث من العام الحالي.

وشهدت شركة أباتشي، أكبر منتج للنفط في مصر، ارتفاع الإنتاج إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 144.500 برميل يوميا للربع الثالث، لكنها تقول إن المزيد من الاستثمار سيزيد من الكميات المنتجه.

إنتاج أباتشي من البترول المصري

سجلت شركة أباتشي، أكبر منتج للنفط في مصر، ومقرها تكساس، أعلى إنتاج إجمالي خلال ثلاث سنوات بلغ 144.500 برميل يوميًا للربع الثالث، مع وصول عدد منصات الحفر إلى أعلى مستوى في 8 سنوات.

كان متوسط ​​عدد منصات الحفر للشركة في الربع الثالث البالغ 18 منصة في الصحراء الغربية هو الأعلى منذ أوائل عام 2015، على الرغم من أن نمو الإنتاج في الربع الثالث بمقدار 4000 برميل يوميًا، إلا انها تسعى لزيادة هذه الكمية.

أباتشي تتوقع انتعاش إنتاج النفط في مصر

وتتوقع شركة أباتشي انتعاش إنتاج النفط في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع السعي لزيادة عدد الآبار، بجانب تنمية العديد من الحقول المتقادمة.