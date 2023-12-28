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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بالأقصر.. تستمر 5 أيام

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:38 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، بعد اعتماده رسميًا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الامتحانات تستمر 5 أيام

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في محافظة الأقصر، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 13 يناير، وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، ويضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:

 السبت الموافق 13 يناير: امتحان اللغة العربية والتاريخ.

الإثنين 15  يناير: امتحان الفيزياء والفلسفة.

الأربعاء 17 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى والأحياء.

 الأحد 21 يناير: امتحان الكمياء والجغرافيا.

 الثلاثاء  23 يناير: امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

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