أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الأقصر، للفصل الدراسي الأول، بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأوضح المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، تنطلق في 18 يناير 2024، وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في 24 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، ويضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:

- 18 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء.

- 21 يناير 2024: دراسات اجتماعية ولغة أجنبية.

- 22 يناير 2024: هندسة وتربية فنية.

- 23 يناير 2024: العلوم والكمبيوتر.

- 24 يناير 2024: الجبر والإحصاء والتربية الرياضية.