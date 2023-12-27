«مياه الأقصر»: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت بنكلفة 430 مليون جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حصاد فعاليات وأنشطة عام 2023، والتي جاء أبرزها الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المرحلة الأولي بمركزي إسنا وأرمنت بتكلفة إجمالية 430 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحي والذى يعتمد الانتهاء منه على انتهاء شبكات الانحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية.

وأوضحت الشركة، أن إجمالى ما تم الانتهاء منه للمركزين منذ البداية حتى الآن 26943 وصلة من مجموع 30 ألف وصلة متوقع الانتهاء منها فور نهو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال شبكات الانحدار والمطابق.

وتابعت: تجري أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادي وخط الطرد 17 ألف م3/يوم بمركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتكلفة 23 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا جنوب الأقصر وهي (الغريرة – الكيمان - أصفون - طفنيس -حلفا 3).

تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لـ5 قرى شرق النيل

وأوضحت مياه الأقصر، أنه تجري تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هي (الدبابية – المعلا - الشغب) وعدد 2 قرية، مركز الطود هم (العديسات بحري-العديسات قبلي) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة( 108 مليون يورو) قرض من البنك الإفريقي للتنمية AFDB.

وتوجد أعمال تنفذ لصالح الغير، مثل تغذية المنشآت الشرطية بالحبيل شرق الأقصر، حيث جرى الانتهاء من محطة مياه الشرب بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة60 مليون، كما تجري تنفيذ خطة الإحلال وتجديد ( شبكات ومحطات مياه شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحي) بتكلفة (55 مليون جنيه).