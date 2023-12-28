رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قائد القوات الجوية في زيارة رسمية إلى فرنسا (صور)

كتب:

محمد مجدي
01:47 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
قائد القوات الجوية في زيارة رسمية إلى فرنسا (صور)

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، الفريق ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي، خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية. 

وتضمّنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

{"description":"\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u064a\u0644\u062a\u0642\u0649 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0647\u064a\u0626\u0629 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062c\u0648 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0646\u0633\u0649 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0627\u0644\u0631\u0633\u0645\u064a\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u0641\u0631\u0646\u0633\u0627"}
{"description":"\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u064a\u0644\u062a\u0642\u0649 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0647\u064a\u0626\u0629 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062c\u0648 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0646\u0633\u0649 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0627\u0644\u0631\u0633\u0645\u064a\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u0641\u0631\u0646\u0633\u0627"}
{"description":"\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u064a\u0644\u062a\u0642\u0649 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0647\u064a\u0626\u0629 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062c\u0648 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0646\u0633\u0649 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0627\u0644\u0631\u0633\u0645\u064a\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u0641\u0631\u0646\u0633\u0627"}

اقرأ المزيد:

القوات الجوية تقدم عرضا عسكريا بمقاتلات «إف 16» و«رافال» من الجيل الرابع

«الوثائقية» تستعرض يوميات حرب أكتوبر.. قصف القوات الجوية لمراكز قيادة العدو

رئيس أركان القوات الجوية الأسبق: المصريون طوروا قدرة الطيران قبل حرب أكتوبر بشكل غير متوقع

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع القوات الجوية الإيطالية ضمن فعاليات «إيديكس 2023»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.