اختيار أستاذ بعلوم أزهر أسيوط عضوا في لجنة الأيكات الدولية

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، عن اختيار الدكتور محمود محروس سيد فراج أستاذ مساعد علوم البحار والأسماك بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط؛ عضوًا في فريق الأيكات المصري ضمن لجنة الأيكات الدولية.

فريق الأيكات المصري

وقدم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى والدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان عميد كلية العلوم بنين بأسيوط بأصدق التهانى والتبريكات للدكتور محمود محروس سيد فراج أستاذ مساعد علوم البحار والأسماك بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط؛ لاختياره عضوا في فريق الأيكات المصري ضمن لجنة الأيكات الدولية التابع للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطي.

علوم البحار

الجدير بالذكر أنه قد تم اختياره مؤخرا عضوا في اللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جاء هذا الاختيار لخبرته في مجال علوم البحار والحفاظ على الثروات المائيه ومشاركاته الفعالة دوليا ومحليا لتمثيل مصر في الاجتماعات والندوات التى تدرس حماية البيئة المائية، وهو ما يؤكد ريادة وتميز كلية العلوم بنين بأسيوط في المشاركة في اللجان الدولية والإقليمية حيث أن أكثر من عشرة أعضاء من الكلية يمثلون الجامعة ويمثلون مصر في لجان دولية وإقليمية ومحلية متخصصة.