بعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات اليوم.. تعرف على الأوراق والتطعيمات

ينتظر أكثر من 20 ألف مواطن في مختلف المحافظات، الكشف عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 والإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بأسعار البرامج السياحية المختلفة، والتي من المقرر الكشف عنها اليوم في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للأشخاص الذين سيحالفهم الحظ بالفوز في حج الجمعيات الأهلية.

أوراق حج الجمعيات الأهلية 2024

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، الأوراق والفحوصات اللازمة على الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2024، وفقا لتقرير صادر عن وزراة التضامن الاجتماعي:

**10 صور شخصية 4×6 حديثة وبخلفية بيضاء.

** أصل جواز السفر الخاص بالفائز.

**ضرورة أن تكون هناك مدة في جواز السفر لا تقل عن عام.

**فيش حج مميكن.

**تقرير طبي مختوم ومعتمد من أحد المستشفيات الحكومية.

** شهادة صحية من وزارة الصحة ويكون مدونا بها التطعيمات وبمدة لا تقل عن 10 أيام.

** شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات

** تصريح خاص بالسفر من جهة عملهم

** شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة بجانب أن يكون حاصلا على جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.