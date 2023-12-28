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«صحة النواب» توجه نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة بعد ظهور المتحور الجديد في مصر

كتب:

أحمد أبوضيف
03:19 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كشف الدكتورأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مخاطر الإصابة بمتحور كورونا الجديد على أصحاب الأمراض المزمنة «الكبد والكلى والقلب»، قائلا إن الإصابة لا تؤدي للوفاة والانتكاسة السريعة كما كان موجودا في المتحورات السابقة.

البقاء في المنزل حال ظهور الأعراض

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه حال الإصابة وظهور أي عرض للمرض يلزم الذهاب فورا للطبيب المختص، والحصول على المضادات الفيروسية مع مضادات الالتهابات، مؤكدا أن المتحور أشبه بدور الإنفلونزا، بجانب البقاء في المنزل وعدم الاختلاط بأي تجمعات وارتداء الكمامة.

الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح أن الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1 المشتق من سلالة «أوميكرون» واردة لأي شخص، نظرا إلى أنه سريع الانتشار، ويجب على المواطنين الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروس، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وارتداء الكمامة حال الرغبة في الخروج وكان الشخص مصابا.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.