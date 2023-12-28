رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة مطروح

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة مطروح رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي، والذي يستطيع من خلاله جميع المتقدمين للقرعة التعرف على النتيجة.

أسهل طريقة للوصول إلى نتيجة حج قرعة الجمعيات

ويتاح رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة مطروح، للدخول عليه من خلال عدة خطوات، تبدأ بالدخول علي الرابط من هنا، ويعقبها تسجيل الرقم القومي للشخص الذي يبحث عن النتيجة، لتظهر له في صفحة التالية.

تقديم تيسيرات للفائزين

وقالت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم جميع التيسيرات الممكنة للفائزين بعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الاهلية من أهالي محافظة مطروح وغيرهم، بالتواصل معهم والتنسيق معهم وخلال رحلة الحج مع بدايتها وخلال السفر وأثناء التنقل لأداء مناسك وفي الإقامة وحتى انتهاء جميع المناسك والعودة بسلامة إلى أرض الوطن.