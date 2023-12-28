عرض مسلسل «صوت وصورة» على قناة الحياة بداية من السبت

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «صوت وصورة» مؤخرًا، أعلنت قناة الحياة عرضه، بداية من يوم السبت المقبل 30 ديسمبر، وكان المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع ومجموعة من ألمع النجوم.

مواعيد عرض مسلسل «صوت وصورة»

يُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، في الساعة التاسعة مساء، ويدور في إطار تشويقي مميز حول عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تقع رضوى في هذا الفخ، وهي متهمة بجريمة قتل الطبيب عصام الصياد، وهناك دليل قوي ضدها، حيث يوجد تسجيل لارتكابها للجريمة بالصوت والصورة فهل ستتمكن رضوى من النجاة من هذا الفخ.

أبطال مسلسل«صوت وصورة»

المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع ومجموعة من النجوم منهم: «مراد مكرم ونجلاء بدر ووليد فواز ورامي الطباري وعمرو وهبة» وآخرين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.