اجتماع لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون بالمنوفية 

عقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اجتماعًا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية.

ناقش الاجتماع، الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون

وأشار النمر إلى أن تحديث المخط الاستراتيجي العام للمدينة يمثل أهمية كبرى لضمان ملائمة المخطط للظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والتأكيد على أهمية دور ومشاركة فئات المجتمع وقطاعات الخدمات المختلفة وأن تكون المقترحات والحلول نابعة من احتياجات المواطنين وشركاء التنمية.

وأكد، أن هناك تعاونا مثمراً مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدينة أشمون بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية ، خاصة أن مدينة أشمون تعد من أكبر مدن المحافظة.

استعدادات أشمون للامتحانات

كان رئيس مدينة أشمون، قد ترأس إجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش النمر اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الأول، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة نوات موسم الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة.