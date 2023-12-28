«الصحفيين»: مناقشة رواية «نهاية إسرائيل» الثلاثاء 9 يناير

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، تنظيم ندوة لمناقشة رواية نهاية إسرائيل الإرهابية، للزميل الصحفي عمرو الكاشف، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير، الساعة 5 مساء بقاعة طه حسين، ويناقش الرواية الناشر فتحي الحصري، ويدير الندوة الزميلة بسنت ماجد الصحفية بجريدة الأخبار.

مناقشة رواية نهاية إسرائيل

وأضافت النقابة أن الرواية سوف تتناول سيناريو الكاتب لنهاية الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تقوم بها النقابة لدعم القضية الفلسطينية.