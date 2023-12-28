تظهر اليوم نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية وهي التي تُعْلَن خلال ساعات بمجرد إجرائها إلكترونيا حيث ينتظر الآلاف أن يكونوا أصحاب الحظ وحصد مقعد هذا العام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية وخطوات معرفتها وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، عبر خدمة الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024، من خلال البوابة المصرية الموحدة بالحج.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية

ويتم الدخول إلى رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية من هنا.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي

تتمثل خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية في التالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة المذكور أعلاه.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

ظهور نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية

عقب خطوات الاستعلام سوف تظهر نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية لتوضح حالة الطلب فائز أو غير فائز.

- إن كان صاحب الرقم القومي ضمن الفائزين في نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية سوف يستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.