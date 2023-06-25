أجاب بيان صادر عن وزارة العمل، على تساؤل مفاده «متى إجازة القطاع الخاص في عيد الأضحى وموعد انتهائها؟»، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد الإجازة للعاملين بالقطاع الحكومي والفئات التي تنطبق عليها الإجازة بالتفصيل.

موعد بدء إجازة القطاع الخاص في عيد الأضحى

من المقرر أن تبدأ إجازة القطاع الخاص في عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حيث أكد بيان وزارة العمل، أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

أما عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للقطاع الخاص، قالت وزارة العمل، إن الإجازة تستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل، موضحة أنها تشمل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023، مفسراً ذلك بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات.

خطة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك

- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية.

- تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ.

- تشكيل فرق للانتشار السريع.

- زيادة أعداد النوبتجيات.

- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم.

- متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات.

- التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة.

- تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة.

- التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان.

- استخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة.

- استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

- استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

- استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك.

- استمرار وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات في تقديم خدماتها الطبية.

- تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت.

- تكثيف المرور على منشآت هيئة الرعاية الصحية.