حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بمنية النصر والسنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية التي جرى تعليقها بدون إذن أو تصريح مسببة تشوهات بصرية في الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

وبحسب البيان، أكد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر بشن حملات مكبرة ومكثفة على عدد من الشوارع والميادين لإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وتحديدا التي وكان تعليقها على أعمدة الإنارة مسببة منظر عبر جمالي وغير حضاري وأسفرت عن إزالة مايقرب 15 لوحة إعلانية غير مرخصة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية، كما شارك في الحملة قسم الإعلانات برئاسة المركز وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومدير الإعلانات،بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة.

تكثيف حملات بشكل مستمر لإزالة كافة الإشغالات

وتابع رئيس مجلس مدينة منية النصر، بأنه سيجري تكثيف حملات بشكل مستمر لإزالة كافة الإشغالات التي تسبب عوائق للمارة وتعطي منظرا غير حضاري لشكل المدينة ومن أبرزها تعليق الإعلانات بشكل عشوائي بالإضافة إلى إزالة الإعلانات ذات المساحات الكبيرة خشية سقوطها وتحديدا فترة تقلبات الطقس السئ والحفاظ على أمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين حملة مكبرة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية مستهدفة الميادين الرئيسية والشوارع للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.