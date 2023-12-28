مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية يناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بـ«طنطا»

تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الأول «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة»، الذي تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، ناقشت جلستان علميتان 10 أبحاث بمشاركة باحثين وعلماء من العديد من الجامعات المصرية والعربية والإسلامية.

وأدار الجلسة الأولى الدكتور شريف اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور رضا عبد الواحد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، وتناولت الجلسة أهمية الذكاء الاصطناعي ومواجهة المشكلات الأخلاقية المتعلقة به، ودور الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية، وضوابط استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في ظل القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الدولية عن أضرارها، والآثار القانونية للذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأدار الجلسة الثانية الدكتور صلاح الجعفراوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، والدكتور محمد النمر مستشار جامعة طنطا لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، وتناولت الجلسة المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على التعليم الفني التجاري من وجهة نظر المعلمين.