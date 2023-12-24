جامعة طنطا تقفز 51 مركزا بتصنيف «URAP» الأكاديمي

حصدت جامعة طنطا المركز 701 عالمياً بين 3000 جامعة على مستوى العالم، فى تصنيف URAP للعام الأكاديمي 2023/2024، متقدمة 51 مركزاً عن العام السابق.

جهود الجامعة

أوضح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي تتويجا لجهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي، وتحسين مُخرجات وجودة العملية التعليمية بالجامعة، مضيفاً أن تصنيف URAP يعتمد على 6 مؤشرات لقياس الأداء الأكاديم.

وأضاف أن «URAP» يعد تصنيفاً قائماً على الأداء فإن المنشورات البحثية تشكل أساس منهجية التصنيف، حيث يتم استخدام كلٍ من نوعية وكمية المنشورات وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

مصادر التصنيف

جدير بالذكر، أن تصنيف URAP يعتمد على عدة مصادر موثوقة ومعروفة على نطاق واسع للبيانات تشمل عدة منصات بحثية من ضمنها Web of Science Clarivate – InCites لقياس مؤشرات التصنيف وتتمثل في عدد المقالات ويمثل 21% من الوزن النسبي للتصنيف، والاستشهاد الاقتباس ويمثل 21% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي تأثير المقالات، ويمثل 18% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي تأثير الاقتباس ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف، والتعاون الدولي ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي عدد الوثائق ويمثل 10% من الوزن النسبي للتصنيف.