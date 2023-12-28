8 نصائح للشعور بالدفء في المنزل.. «مش هتحتاج للدفاية»

الشعور بالدفء في الشتاء من الأمور التي يحرص عليها الكثير من الأشخاص لعدم الإصابة بـ«لسعة البرد»، وبخاصة في الأطراف، حيث يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، وفق الدكتور دعاء محمد أخصائي المناعة.

نصائح للشعور بالدفء في المنزل

نصائح كثيرة وجهتها أخصائي المناعة، للمواطنين، للشعور بالدفء في المنزل خلال فصل الشتاء، دون احتياجك لتشغيل الدفاية الكهربائية، جاءت كالتالي:

1- غلق الأبواب

يجب غلق الأبواب والنوافذ بعد غروب الشمس، للمساعدة في الاحتفاظ بحرارة الغرف ما يشعرك بالدفء وبخاصة وقت الليل، وهي الساعات التي تكون أكثر برودة.

2- ارتداء عدة طبقات ملابس نصحت أخصائي المناعة بضرورة ارتداء عدة طبقات ملابس ما يساعد على الشعور بالدفء وبخاصة في ساعات الليل، وبخاصة الملابس المصنوعة من مواد عازلة.

3- ضرورة ممارسة التمارين الرياضية

ودعت دعاء محمد، إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية حيث تعمل الأنشطة على تدفئة الجسم من خلال حرق الدهون، ويمكن القيام بأنشطة خفيفة كالتجول في الغرف أو ممارسة اليوجا أو المشي داخل المنزل.

اتباع نظام غذائي والبعد عن التوتر

4- اتباع نظام غذائي صحي

نصحت أخصائي المناعة بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة والتي يحتاجها الجسم لتفادي الشعور بالبرودة، فضلا عن البعد عن الأطعمة غير الصحية.

5- ضرورة فرش أرضية المنزل

ضرورة فرش أرضية المنزل للتخلص من البرودة، وعدم المشي بدون جوارب حفاظا على الأطراف من البرودة.

6- تناول المشروبات الساخنة

يجب عليك تناول المشروبات الساخنة باستمرار حيث تساعد على الشعور بالدفء لكن يجب البعد عن تناول الكافيين.

7- تناول الفيتامينات

ضرورة تناول الفيتامينات التي تعزز مناعتك والمتواجدة في الفاكهة والخضروات يوميا.

8- الابتعاد عن التوتر

يجب عليك الابتعاد عن التوتر لأنه يزيد من الشعور ببرودة الجسم، كما يؤثر على صحة القلب.