«السياحة» تعلن كشف حسابها في عام: حماية الآثار جزء أصيل من مهمتنا

كشفت وزارة السياحة والآثار، أن الوزارة استطاعت هذا العام استرداد نحو 53 قطعة أثرية من العديد من دول العالم خلال عام 2023، بالإضافة إلى استرداد عدد من القطع الأثرية التي تعود للحضارة المصرية القديمة من متحفي وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا، موضحة أن حماية الآثار جزء أصيل من مهمتنا.

53 قطعة أثرية من 5 دول

وأضافت وزارة السياحة والآثار، أن الـ53 قطعة أثرية التي استطاعت الدولة المصرية استردادها خلال العام الجاري، وهي 6 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، و4 قطع أثرية من دولة إيطاليا، وقطعتين أثريتين من دولة فرنسا، وقطعة أثرية واحدة من دولة سويسرا، و40 قطعة أثرية من دولة ألمانيا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، استطاعت منذ عام 2002 وحتى الآن استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن الجهات المصرية استطاعت أيضا خلال عام 2023 ضبط 960 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.