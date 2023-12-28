رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الوادي الجديد

تُعلَن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس إلكترونيًا، حيث ينتظر العشرات من أبناء المحافظة أن يحالفهم الحظ وحصد مقعد هذا العام.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد، وخطوات معرفتها وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، عبر خدمة الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024، من خلال البوابة المصرية الموحدة بالحج.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد

ويتم الدخول إلى رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد من هنا.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي

تتمثل خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد في التالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة المذكور أعلاه.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

- ظهور نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد عقب خطوات الاستعلام سوف تظهر نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسكندرية لتوضح حالة الطلب فائز أو غير فائز.

- إن كان صاحب الرقم القومي ضمن الفائزين في نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية سوف يستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.