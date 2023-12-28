بالأسماء والعناوين.. مكاتب بريد تعمل يومي الجمعة والسبت بالسويس

كثيرون من سكان محافظة السويس، يهتمون بمعرفة مكاتب البريد التي تعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، نظراً لحاجتهم في إنهاء مصالحهم.

«الوطن» في إطار خدمتها للقراء، تنشر أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل في محافظة السويس، يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع، بحسب ما أعلنته محافظة السويس على صفحتها الرسمية، نقلا عن الهيئة القومية للبريد.

مكاتب بريد تعمل يوم الجمعة بالسويس

ووفقاً لإعلان الهيئة القومية للبريد فإن هناك ثلاثة مكاتب بريد تعمل يوم الجمعة من كل أسبوع وهي:

- مكتب بريد الأربعين ، بشارع الورش بجوار إدارة حي الأربعين

- مكتب بريد سوق الجملة بمساكن منتزه سعد أمام مكتبة الجنايني بحي الأربعين

- مكتب بريد الأربعين ثالث (المثلث) بمنطقة المثلث

مكاتب بريد تعمل يوم السبت بالسويس

بناءً عن إعلان محافظة السويس، فإن مكاتب البريد التي تعمل يوم السبت هي:

- مكتب بريد مرور السويس الذي يعمل من داخل مبنى إدارة مرور السويس، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

- مكتب منفذ بريد السويس 1 بنادي شركة النصر للبترول

- مكتب بريد متنقل 4، ويعمل في شارع الحرية أمام سنترال السويس الرئيسي ومجمع المحاكم.

- مكتب بريد السويس الرئيسي بشارع هدى شعراوي في حي السويس

- مكتب بريد بور توفيق، بشارع القنال بجوار القنصلية السعودية ببور توفيق

- مكتب بريد السويس ثاني، شارع طلعت حرب بجوار معرض ابراهيم فرج بحي السويس.

- مكتب بريد حي ثاني الأربعين، بشارع الورش بجوار إدارة حي الأربعين

- مكتب بريد الأربعين، وذلك بمساكن منتزه سعد أمام مكتبة الجنايني بحي الأربعين

- مكتب بريد 24 أكتوبر بعمارة رقم 33 شارع مدينة العبور بالأربعين