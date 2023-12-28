7 معلومات مهمة عن تطبيق رسوم على تحويلات إنستا باي.. غير محددة حتى الآن

لم يتوقف الحديث عن رسوم تطبيق إنستا باي بين العملاء على نطاق واسع، وكان القاسم المشترك للحديث هو البحث للإجابة عن سؤال متى يتم تطبيق رسوم على تحويلات النقود من خلال تطبيق إنستا باي؟ وهو تطبيق المعاملات اللحظية التابع للبنك المركزي الذي حقق انتشارًا واسعًا بين المواطنين وتجاوز عدد المستخدمين لهذا التطبيق قرابة 7 ملايين مستخدم.

7 معلومات مهمة عن رسوم إنستا باي

«الوطن» تنشر 7 معلومات هامة عن رسوم تطبيق إنستا باي تجيب من خلالها على سؤال متى يتم تطبيق رسوم على التحويلات للأموال وذلك وفقًا لمصادر مصرفية وخبراء اقتصاد وهي كالتالي.

- البنك المركزي لم يعلن عن تطبيق رسوم على تحويلات الأموال من خلال تطبيق إنستا باي رسميًا حتى الآن.

- لم يحدد البنك المركزي قيمة الرسوم التي سوف يتم خصمها على تحويلات النقود من خلال تطبيق إنستا باي.

- في حالة تطبيق رسوم على تحويلات الأموال من خلال تطبيق إنستا باي ستكون الرسوم محدودة وأقرب إلى رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بحسب خبراء اقتصاد ومصرفيون.

رسوم إنستا باي

- تطبيق إنستا باي يعمل حتى الآن دون أي رسوم من قبل البنك المركزي وتتم من خلاله عميات التحويلات اللحظية إلى كافة البنوك دون أي رسوم.

- إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.

- تصل حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا.

-الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.