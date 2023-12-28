رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالشرقية بالرقم القومي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، فوز عدد 310 متقدمين، للقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لموسم الحج للعام 1445 هجريًا والعام 2024 ميلاديًا.

310 فائزين في قرعة الحج بالشرقية

وقال عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية لـ«الوطن»: «فاز 310 من المتقدمين لقرعة الحاج للعام 2024-1445»، مشيرًا إلى أن المديرية أجرت اليوم الخميس، القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج.

سداد تكلفة قرعة الحج بالشرقية

وأوضح أنه يمكن للفائزين الشروع في سداد التكلفة بدءًا من الأسبوع المقبل في البنوك التابعة للدولة مثل بنك القاهرة، البنك الأهلي وبنك مصر والبريد المصري، مشيرًا إلى أنه في حال عدم جاهزية أحد من المتقدمين يمكن استبدالهم من الأسماء بكشوف المتقدمين.

فوز 7500 متقدم لقرعة الحج 2024

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي اختارت 7500 متقدم، عبر بيان رسمي على البوابة المصرية الموحدة للحج تحت إشراف وزارة الداخلية من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم نحو 23400 مواطن من محافظات الجمهورية.

ويمكن لهؤلاء الذين تقدموا لقرعة الحج 2024 بالشرقية معرفة نتيجة القرعة من خلال استخدام لينك نتيجة القرعة لحج الجمعيات الأهلية 2024 عبر البوابة المصرية الموحدة.

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج

الاستعلام عن نتيجة القرعة

دخول المتقدم للقرعة.

عن البوابة الرئيسية.

البوابة الرئيسية.

كتاب الحج والعمرة.

توضح مديرية التضامن الاجتماعي طريقة الحصول على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

فتح لينك نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024 من هنا

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

إدخال اختبار التحقق.

إدخال رقم المصنع المدون بالبطاقة الشخصية.

تبدو النتائج عبر النافذة التي تظهر بعد الضغط على اللينك، وبالتالي يظهر اسم الفائز في قرعة الحج.