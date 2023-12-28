9 معلومات عن أكبر مجمع طبي بمحافظات القناة.. من قلب 24 أكتوبر بالسويس

بضعة أيام، وتعلن محافظة السويس رسميًا، عن التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 25 وحدة صحية ومركز، بالإضافة للمجمع الطبي الكبير بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل.

«الوطن»، تقدم لمتابعيها 9 معلومات عن أكبر مجمع طبي بمحافظات القناة حسب الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية في السويس

المجمع الطبي بالسويس

1- المجمع الطبي بمحافظة السويس أكبر صرح طبي بإقليم القناة، حيث يُقام على مساحة 47 ألف متر مربع

2- يتكون المجمع الطبي من 9 مبان، المبنى الرئيسي، ومبنى العيادات، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى سكن التمريض، و 5 مباني خدمية .

3- المبنى الرئيسي للمجمع له قدرة استيعابية تصل إلى 567 سريرا، يشمل 28 سرير طوارئ و70 سرير مريض للغسيل الكلوي و427 سرير لحجز المرضى، مفصلة ما بين 110 أسرة رعاية مركزة و54 حضانة و253 سرير حجز داخلي.

أقسام المجمع الطبي في السويس

4- الأقسام الطبية التي يضمها المجمع: «الحروق والمناظير والمعامل والعلاج الطبيعي والمسالك البولية والغسيل الكلوي والنساء والتوليد والحضانات والصيدلية».

5- الرعاية المركزة والعمليات، وتضم: الرعايات المركزة للعمليات، قسم القلب ويضم رعايات القلب.

6- العيادات الخارجية بالمجمع 26 عيادة وقسم الأشعة، بالإضافة إلى صيدلية و4 مراكز متخصصة في أمراض الكلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق ، كما يضم أيضًا بنك دم تجميعي.

7- بلغت التكلفة الإنشائية للمجمع الطبي بالسويس 1.6 مليار جنيه، إضافة إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمجمع الطبي والتي تبلغ 800 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي تكلفة المجمع من الإنشاء والتجهيزات الطبية وغير الطبية 2,4 مليار جنيه.

8- سهولة الوصول إلى المجمع من وسط المدينة بحي الأربعين حيث تتوافر السيارات بجنيهين فقط

9- استقبال الحوادث والطوارئ لقربه من طريق القاهرة - السويس