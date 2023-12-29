لو عمرك 18 سنة.. اعرف طريقة الانضمام للأحزاب السياسية  

يمكن لأي مواطن مصري بالغ يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، الانضمام إلى أي حزب سياسي في مصر، ويشترط فيه توافر عدة أمور أقرها القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية في مصر وتعديلاته.

ومن ضمن شروط الانضمام إلى الأحزاب في مصر أن يكون المتقدم لعضوية الحزب مصري الجنسية، بالغ سن الرشد، أي عمره لا يقل عن 18 عاماً، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولكي ينضم المواطن إلى حزب سياسي، عليه أن يقوم بما يلي:

- أن يتقدم بطلب خطي إلى أمانة الحزب.

- أن يرفق بالطلب صورتين شخصيتين حديثة.

- وبعد أن يوافق مجلس إدارة الحزب على طلب الانضمام، يتم قيد المواطن في سجلات الحزب.

خطوات الانضمام إلى الأحزاب السياسية

قبل أن تنضم إلى حزب سياسي هناك عدة خطوات يجب أن تكون ملما بها وهي وفقا لما يلي:

الخطوة الأولى: اختيار الحزب

أول خطوة يجب القيام بها هي اختيار الحزب الذي ترغب في الانضمام إليه، ويمكن القيام بذلك من خلال البحث عن الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، والاطلاع على برامجها وأهدافها، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات، أو من خلال مواقع الأحزاب السياسية على الإنترنت.

الخطوة الثانية: تقديم الطلب

بعد اختيار الحزب، يجب تقديم طلب خطي إلى أمانة الحزب، ويتضمن الطلب البيانات التالية:

الاسم الكامل.

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد.

محل الإقامة.

المهنة.

رقم الهاتف.

كما يجب إرفاق بالطلب صورتين شخصيتين حديثة.

الخطوة الثالثة: دفع رسم الانضمام

يحدد كل حزب رسماً خاصاً للانضمام إليه، ويختلف هذا الرسم من حزب إلى آخر.

الخطوة الرابعة: الموافقة على الطلب

بعد تقديم الطلب، يقوم مجلس إدارة الحزب بدراسة الطلب، وفي حالة الموافقة على الطلب، يتم قيد المواطن في سجلات الحزب.

الخطوة الخامسة: الحصول على عضوية الحزب

بعد الموافقة على الطلب، يحصل المواطن على عضوية الحزب، وتمنحه العضوية الحق في المشاركة في أنشطة الحزب، والتصويت في انتخابات الحزب.

موقف المرأة والمصريين بالخارج من الأحزاب

يمكن للمرأة المصرية الانضمام إلى أي حزب سياسي، دون أي تمييز، كما يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج الانضمام إلى الأحزاب السياسية المصرية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الحزب عن طريق البريد الإلكتروني.

قائمة الأحزاب السياسية في مصر

فيما يلي قائمة الأحزاب السياسية المسجلة في مصر، حسب آخر إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات في عام 2023:

حزب مستقبل وطن

حزب حماة الوطن

حزب الشعب الجمهوري

حزب التجمع

حزب النور

حزب الوفد

حزب العدل

حزب المصريين الأحرار

حزب الاستقلال

حزب المؤتمر

حزب الإصلاح والتنمية

حزب التحرير المصري