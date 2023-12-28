شعبة الذهب تتوقع مزيدا من التراجع بأسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر المعدن الأصفر يتحدد لحظياً، أي أنه في كل لحظة يسجل سعراً مختلفاً، مشيراً إلى تذبذب أسعار الذهب في البورصات العالمية، في الوقت الحالي، وانعكاسه على السعر المحلي.

وأضاف «واصف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على قناة «ON»، مساء اليوم الخميس، أنَّ تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على العملة الأمريكية، بجانب انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين عالمياً إلى الذهب، كل ذلك ينعكس على سعر الذهب في الأسواق المحلية.

وتابع رئيس شعبة الذهب: «بالنسبة إلى خام الذهب، هناك زيادة في الطلب عن المعروض بالسوق المحلي، والطلب الكثيف على الذهب انعكس على سعر الذهب المحلي».

وأضاف «واصف» أنَّ سعر الذهب تراجع في الأسواق المحلية على مدار اليومين الماضيين، ولكن لا يزال بعيداً عن السعر العادل، حتى بعد انخفاضه، متوقعاً أن يواصل انخفاضه خلال الأيام المقبلة.