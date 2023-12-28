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تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023

كتب:

مارينا رؤوف
01:42 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

أعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، حيث خسر الجرام 75 جنيها دفعة واحدة، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 75 جنيها خلال تعاملات الظهيرة اليوم، ووصل سعر الجرام إلى 3150 جنيها مقابل 3225 جنيها في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3600 جنيه للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2700 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و200 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.