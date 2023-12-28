أسعار الذهب تسجل أعلى سعر في 3 أسابيع عالميا

حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب كبيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث يقترب من اختراق مستوى 2100 دولار خاصة مع تراجع الدولار الأمريكي والسندات إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، وهو ما جاء نتيجة زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة.

انخفاض الدولار والعائدات

وقال موقع «إنفيستينج» إن انخفاض العائدات والدولار يشيران إلى تراجع المخاطر المحيطة بتقلبات أسعار الفائدة، وهو ما أعطى الذهب قوة إضافية ليتجه نحو مستوى 2100 دولار للأوقية.

توقعات بانخفاض الفائدة

وارتفعت توقعات حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الباردة، حيث من المحتمل بنسبة 88٪ ستتجه الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية في مارس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، كما ان انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ويتجه نحو أسوأ عام له منذ عام 2020، في حين ظل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياته منذ يوليو، مما عزز جاذبية الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2086.69 دولار للأوقية، وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14%.