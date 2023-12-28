استشاري حالات حرجة: نشر الوعي ضروري لمواجهة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إنَّ منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، أصدرت توصيات تحذر فيها من الوباء العالمي، الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وأضاف «سليمان»، في مداخلة له عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ الأبحاث أكدت أن أكثر أنواع المضادات الحيوية قوة حتى الآن، يعاني بعض من يتعاطاها من مناعة ضدها، وبالتالي قد يأتي أشخاص يعانون من تسممات سببها بكتيريا معينة، وبسبب تعاطي مضاد حيوي خاطىء يموتون.

وتابع استشاري طب الحالات الحرجة، أنَّ نشر الوعي بشأن تعاطي المضادات الحيوية وخطورتها، أمرا في غاية الأهمية ولا بد من مواجهة خطر الإفراط في استخدامها.

وأكد ضرورة أن يفهم الناس الفرق بين الفيروس والبكتيريا، وأننا لا يجوز أن نصرف مضاد حيوي من الصيدلية بدون استشارة الطبيب، أو التوقف عن الكورس العلاجي الذي كتبه الطبيب قبل الانتهاء من تناول الجرعة المحددة بدون الرجوع للطبيب المعالج.

وتابع: «المواطن البريطاني لا يستهلك المضادات الحيوية إلا للضرورة، والمستشفيات أيضاً لا تصرفه إلا بحساب، وإنتاج المضادات الحيوية عالمياً أصبح محدود، ولم يتم اكتشاف مركبات جديدة منذ حوالي 20 عاماً، وما يحدث هو تحديث فقط للأنواع المكتشفة، والاستثمار في إنتاج المضاد الحيوي أصبح محدود».