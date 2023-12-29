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«رياضة السويس» تقيم نهائي دوري الأندية الصغيرة لكرة القدم وتنس الطاولة

كتب:

حمدي عبد الله
08:38 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
نهائي دوري الساحات

نهائي دوري الساحات

أقامت مديرية الشباب والرياضة في السويس، ختام الأدوار النهائية لدوري الأندية الصغيرة بالمناطق الشعبية والساحات في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة للبنين والبنات، وسط إقبالٍ على المباريات بمركز شباب سليم، في الحي الأربعين بالسويس، وتم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة في النهائي.  

التصفيات أجريت بمشاركة 64 فريقًا

وجاءت الأدوار النهائية بمركز شباب سليم الحي التابع لإدارة شباب الأربعين بمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، بين فريقي سليم الحي وسوبر فوتبول وتوفق سليم الحي.

واستهدف المشروع 64 فريقًا من أحياء المحافظة، بحضور سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وتحت إشراف مديرية  الشباب والرياضة بالسويس.

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