«القومي للمرأة» يشارك في تنظيم جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي
كتب:
حبيبة فرج
09:28 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
المجلس القومي للمرأة
شارك المجلس القومي للمرأة في تنظيم جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر، التمكين الاقتصادي برنامج فرصة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.
الاعتماد بمحافظتي أسيوط والشرقية
أقيمت جلستا الاعتماد بمحافظتي أسيوط والشرقية، واستهدفت 14 مدربًا استفاد منهم 28 مستفيدة يأتي هذا التعاون نتيجة لما قام به المجلس من مجهودات ساهمت في اعتماد 56 مدرب تثقيف مالي اعتمادا وطنيا على منهجية «التعامل الرشيد مع أموالي» الصادر عن منظمة العمل الدولية.
دورات التثقيف المالي
هذا ويستمر المجلس في تنفيذ دورات التثقيف المالى للمستفيدات على مستوى قرى حياه كريمة والتي وصل عدد مستفيديها إلى 46718 مستفيدة بدءا من نوفمبر 2021 وحتى الآن.