«القومي للمرأة» يشارك في تنظيم جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي

شارك المجلس القومي للمرأة في تنظيم جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر، التمكين الاقتصادي برنامج فرصة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

الاعتماد بمحافظتي أسيوط والشرقية

أقيمت جلستا الاعتماد بمحافظتي أسيوط والشرقية، واستهدفت 14 مدربًا استفاد منهم 28 مستفيدة يأتي هذا التعاون نتيجة لما قام به المجلس من مجهودات ساهمت في اعتماد 56 مدرب تثقيف مالي اعتمادا وطنيا على منهجية «التعامل الرشيد مع أموالي» الصادر عن منظمة العمل الدولية.

دورات التثقيف المالي

هذا ويستمر المجلس في تنفيذ دورات التثقيف المالى للمستفيدات على مستوى قرى حياه كريمة والتي وصل عدد مستفيديها إلى 46718 مستفيدة بدءا من نوفمبر 2021 وحتى الآن.