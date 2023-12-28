سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية 2023.. فرحة المزارعين

شهد سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية 2023 ارتفاعًا جديدًا مسببًا فرحة للمزارعين الذين ابتهجوا بجني ثمار تعبهم ومجهودهم طوال الموسم لإنتاج أكبر كمية من الذهب الأبيض، وذلك خلال المزاد العلني الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية ضمن منظومة تداول القطن، والذي جرى خلاله بيع نحو 5007 كيسًا بأوزان بلغت نحو 6191 و753 قنطارًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية 2023، بالإضافة إلى أخبار القطن اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية 2023

وتحدد سعر قنطار القطن اليوم وفقًا لمزاد القطن في الشرقية 2023 والذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية لبيع القطن من صنف «جيزة 94» كالآتي:

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في ديرب نجم.. تراوح بين 11220 وحتى 11480 جنيهًا حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في الحسينية.. يتراوح من 11420 وحتى 11250 جنيهًا حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في منيا القمح.. سجل 11510 جنيهات حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في كفر صقر.. يتراوح بين 11020 وحتى 11420 جنيهًا حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في الزقازيق.. يتراوح بين 11540 وحتى 11220 جنيهًا حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في صان الحجر.. يتراوح بين 1160 وحتى 11200 جنيهًا حسب نسبة النقاء.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في أبو كبير.. سجل نحو 11260 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في بلبيس.. سجل نحو 11420 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن اليوم 2023 في أولاد صقر.. سجل نحو 11285 جنيهًا.

مزاد القطن في الشرقية

وفي تصريح سابق لـ «الوطن» كشف المهندس أشرف طه نصير وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إنّ مزاد القطن في الشرقية يجعل سعر قنطار القطن في زيادة مستمرة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المزارع، موضحًا إنّه جرى زراعة نحو 43689 فدانًا بالذهب الأبيض من القطن طويلة التيلة هذا العام، وشهد إنتاجية مرتفعة للفدان تتراوح بين 9 وحتى 11 قنطارًا.