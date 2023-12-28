الفائزون بـ«عالمية القرآن».. «شموس دولة التلاوة»

«أصوات من السماء»، كلها تنافست على حفظ أحرف من نور الله، منهم من يتحدث اللغة العربية ومنهم من لا يستطيع النطق بها إلا عند تلاوة القرآن الكريم، حالة من الحب والتناغم سادت المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى الفترة من 23 حتى 27 ديسمبر، والتي عقدت بالقاهرة، وحملت هذا العام اسم القارئ الشيخ «محمود على البنا».

وعُقدت المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم لأول مرة بدار القرآن بمركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور ومشاركة 64 دولة حول العالم، وشملت 6 أفرع هذا العام من بينها فرع الأسرة القرآنية وذوى الهمم وحفظ القرآن الكريم مع التجويد وفهم معانيه ومقاصده وكذلك الناشئة.

المسابقة تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى خدمة القرآن الكريم وحفظه وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، وتفعيلاً لدور المجتمع المدنى الجاد فى خدمته، كما تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه، بزيادة قدرها 300% على العام الماضى.

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى ختام المسابقة الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى بالمسابقة، قائلاً: «اليوم يوم الجائزة الصغرى، فإنه ثمة يوم بإذن الله تعالى للجائزة الكبرى، يوم أن يكون القرآن جليسكم وأنيسكم وشفيعكم عند ربكم».. «الوطن» ترصد القصص الملهمة لأصحاب المراكز الأولى فى المسابقة فى السطور القادمة.