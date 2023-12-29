أسعار قنطار قطن «جيزة 94» في آخر مزاد علني بالشرقية

سجل أعلى سعر قنطار قطن، صنف جيزة 94، الذي تشتهر محافظة الشرقية بزراعته، في آخر مزاد علني 12 ألفًا و700 جنيه، فيما تم التداول على حوالي 100 ألف قنطار من أقطان الوجه البحري بالمزاد المنعقد بسموحة بحضور 45 شركة.

سعر قنطار القطن جيزة «94» بالشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن الشرقية تحظى بزراعة قطن صنف جيزة 94، مشيرا إلى أن أعلى سعر لقنطار القطن سجل 12 ألفا و700 جنيه، في آخر مزاد عُقد في مقر هيئة التحكيم واختبارات القطن بسموحة في محافظة الإسكندرية.

إنتاجية قنطار قطن جيزة 94

ذكر نصير، أن محافظة الشرقية زرعت المساحة المستهدفة من محصول القطن المقدرّة بنحو 43 ألفا و689 فدانا، وتتراوح إنتاجية الفدان بين 9 و11 قنطارا.

أسعار قنطار القطن

فيما عُقدت مزادات لبيع القطن في مراكز التجميع بمحافظة الشرقية، وتراوحت أسعار قنطار القطن جيزة 94 بين 11 ألفًا و200 جنيه، و12ألفًا و700 جنيه، وهو أعلى سعر وصل له قنطار القطن.