الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات «سو-25» ومقتل 750 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز «سو-25»، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية نحو 750 عسكرياً.

الدفاعات الروسية تعترض 7 صواريخ

ونقلت «روسيا اليوم» بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي، الذي كشفت فيه خسائر القوات الأوكرانية، لافتةً إلى أن طائراتها المقاتلة أسقطت إحدى الطائرات الأوكرانية في جمهورية «دونيتسك»، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الطائرتين الأخريين في أجواء مقاطعتي «خيرسون» و«زابوروجيه».

وأضافته أنه تم اعتراض 7 صواريخ من أنظمة (HIMARS)، وتدمير 33 طائرة مسيرة للعدو في مناطق متفرقة.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، بلغت حوالي 750 عسكري أوكراني، حيث صد الجيش الروسي 6 هجمات لأوكرانيا على محور «كوبيانسك»، وأسفر عن مقتل 25 جندياً أوكرانياً، بالإضافة إلى مقتل 210 جنود على محور «كراسني ليمان»، بعد صد 3 هجمات، ومقتل 230 جندياً آخرين على محور «دونيتسك»، و115 جندياً على محور جنوب «دونيتسك»، و80 جنديا على محور «زابوروجيه»، و60 جندياٍ على محور «خيرسون».

كما أصابت القوات الروسية مستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية معادية في 138 منطقة.