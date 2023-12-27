شراء أصوات وحشو الصناديق.. روسيا تتهم «الغرب» بالتلاعب بالانتخابات التشريعية في صربيا

عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «شراء أصوات وحشو صناديق الاقتراع.. اتهامات روسية بتورط الغرب في التلاعب بالانتخابات التشريعية بصربيا».

وقال التقرير إن الانتخابات انعقدت في 17 ديسمبر الجاري، واندلعت تظاهرات معارضة للانتخابات التي جرت في البلاد، وصاحبها هجوم على مبنى بلدية العاصمة حُطمت فيه النوافذ بالحجارة، نتج عنها اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتابع: اتهامات روسية كثيرة أشارت بأصابع الاتهام إلى تورط الغرب في زعزعة الاستقرار في صربيا على غرار ما حدث في أوكرانيا مطلع عام 2014، مشبهة التظاهرات في بلجراد بتلك التي شهدتها كييف وأدت إلى وصول موالين للغرب إلى السلطة قبل 10 سنوات ما يشير إلى اندلاع صراع جديد بين الغرب وروسيا في صربيا.

واختتم: تصريحات رئيس صربيا دعمت وجهة النظر الروسية إذ ندد بأعمال العنف في العاصمة مؤكدا وجود أدلة لديه تفيد بأن الاحتجاجات جرت بتحريض خارجي، في إشارة إلى تورط الغرب فيما يحدث.