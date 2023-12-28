7 إخوة يحفظون «كتاب الله» كاملا.. والفضل لوالدهم الذي لم يكمل تعليمه

عبر سعد محمد سعد عيسى، عن حمده وشكره لله لحصوله وأشقائه على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى فرع الأسرة القرآنية التاسعة والعشرين، قائلاً: «نشعر بالفخر الشديد والشكر كل الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بأهل القرآن ولوزارة الأوقاف على إقامة تلك المسابقة على أرض الكنانة، بلد العلم والعلماء والتى أنجبت المشايخ (محمود الحصرى - مصطفى إسماعيل - عبدالباسط عبدالصمد - محمود البنا - محمد صديق المنشاوى) وغيرهم من كبار القراء»، ودعا الله أن يحذو هو وأشقاؤه حذو هؤلاء.

ووجه «سعد» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لرعايتهما وعنايتهما بأهل القرآن الكريم وإكرامهم، ومضاعفة قيمة الجوائز لتصل لأول مرة إلى 500 ألف جنيه.

وعن اشتراكهم فى المسابقة هو وشقيقيه «سعيد - عبدالعزيز»، ورحلتهم فى حفظ القرآن الكريم، قال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جميعنا أئمة فى وزارة الأوقاف، نحن 7 إخوة: 3 ذكور و4 إناث جميعنا يحفظ القرآن الكريم، وقد حرص والدنا برغم حصوله على الشهادة الابتدائية فقط على تحفيظنا القرآن الكريم، واعتنيت به عناية كاملة بفضل والدىَّ اللذين كانا يحرصان على تحفيظ أبنائهما جميعاً القرآن، ودرسنا فى الأزهر الشريف، وكان لهما الفضل الكبير، وحالياً أعمل إماماً وخطيباً بمديرية أوقاف بمحافظة الإسكندرية».

وأضاف «سعد» أنه: «كان أبى حريصاً على تحفيظنا القرآن، والمتابعة معنا، وكنت أظن أنه يحفظ القرآن ولم أكتشف عدم الحفظ إلا وأنا فى الجامعة».

وعن شعور العائلة بفوزهم، قائلاً: «فرحة عارمة شعرت بها أسرتى، فبيتنا من بيوت القرآن وأهل القرآن، وأسأل الله أن يكون أبنائى امتداداً لهذا البيت، وأن يكونوا من أهل القرآن فهم يتقدمون الآن فى حفظ القرآن الكريم برغم صغر سنهم، فكما حرص والدى على تحفيظنا القرآن نكمل نحن الرسالة مع أولادنا».