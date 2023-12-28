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جهود مكثفة من رجال الشرطة لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ

كتب:

محمد بركات
10:45 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
الأمطار

الأمطار

ساعد رجال الشرطة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، من خلال التواجد الأمني بكل الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

ونشرت أجهزة وزارة الداخلية كل التجهيزات اللوجستية اللازمة، وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية، لرفع أي معوقات مرورية، ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات على الطرق.

كما ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه، وجرى رفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين، الأمر الذي لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية.

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