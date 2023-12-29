قوائم رسوم بطاقات «التجاري الدولي» الجديدة اعتبارا من أول يناير 2024

أخطر البنك التجاري الدولي cib العملاء برسوم خدماته الائتمانية الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2024.

وتضمنت القائمة خدمات البطاقات الائتمانية التابعة للبنك، ورسوم الاستصدار، إلى جانب بطاقات الكريديت.

يذكر أن البنك التجاري الدولي في مصر سبق وكشف عن نتائج أعماله حتى 30 سبتمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 22,405 مليار جنيه مقابل بلغ 12.173 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام الماضي.

وتأسس البنك التجاري الدولي (CIB) عام 1975 تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري، وذلك بملكية مُشتَرَكة بين كل من بنك (تشيس مانهاتن) والبنك الأهلي المصري، وفي عام 1987، قَرَر بنك (تشيس مانهاتن) بيع حصته من الأسهم للبنك الأهلي المصري الذي قام بتغير اسم البنك إلى البنك التِجاري الدولي – مصر.