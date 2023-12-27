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بعائد 7000 جنيه شهريا.. تفاصيل شهادة PLUS من البنك التجاري الدولي

كتب:

وليد عبد السلام
07:19 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
نقود مصرية

نقود مصرية

تمثل شهادات الادخار البنكية أكثر الأوعية الادخارية التي يهتم بها الأفراد، لاستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، وشهد العام الجاري قيام البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بطرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تناسب جميع الفئات.

تفاصيل شهادة PLUS من البنك التجاري الدولي

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادة الادخار PLUS من البنك التجاري الدولي، بعائد 17.5% شهريًا.

 شهادة الادخار PLUS من البنك التجاري الدولي

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه مصري.

- العائد على الشهادة: 17.5% تصرف في نهاية المدة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- إمكانية الاقتراض بنسبة 95% من أصل مبلغ الشهادة.

- دورية صرف العائد: شهري.

- نوع العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.

كيف تحصل على 7000 جنيه شهريًا من الشهادة

في حالة استثمار مبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار PLUS من البنك التجاري الدولي، وهو 500 ألف جنيه، يكون إجمالي الأرباح المحققة 7291 جنيه شهريًا.

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بقلم وليد عبد السلام