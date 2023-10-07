تفاصيل الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي.. فائدة 18%

يوفر البنك التجاري الدولي «CIB» عددا من البرامج الخاصة بالتمويل، ومنها قرض التعليم، الذي يعد واحداً من تلك البرامج المهمة، حيث يتساءل عنها كثير من المواطنين خلال الفترة الحالية نظراً لبدء العام الدراسي الجديد.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل قرض التعليم من البنك التجاري الدولي «CIB»، كما يلي:

تفاصيل قرض التعليم

- تبلغ القيمة الخاصة بالقرض 350 ألف جنيه.

- الفائدة تصل إلى 18%.

- يستطيع العميل سداد قيمة القرض من البنك التجاري الدولي لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- تصل قيمة القسط الشهري إلى 50% وذلك من الراتب الشهري.

مميزات القرض

- يحصل العميل على موافقة سريعة بأقل المستندات.

- وثيقة تمويل على الحياة طوال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة

- ضروة إحضار نسخة من بطاقة سارية للمصريين، أو جواز سفر لغير المصريين.

- فاتورة حديثة لخدمات الهاتف أو الكهرباء أو الغاز، بحد أقصى ثلاثة أشهر.

- خطاب موارد بشرية حديث أو ثلاث قسائم راتب أو كشوف حساب بنكية لتغطية الأشهر الستة الماضية للعملاء غير المرتبطين بالرواتب.