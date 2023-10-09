البنك التجاري الدولي يعلن وقف خدماته للعملاء الأربعاء.. التفاصيل كاملة

أعلن البنك التجاري الدولي CIB منذ قليل، أنه سيقوم بعمل تحديث يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر 2023، وأرسل البنك رسائل نصية إلى العملاء لتنبيهم بذلك.

وذكر البنك التجاري الدولي، خلال الرسائل النصية لعملائه، أنه يرجى معرفة أن البنك سيقوم بتحديث الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف، مما سيؤدي إلى عدم توفر الخدمات المصرفية مؤقتاً يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023.

هل سينقطع الإنترنت الأربعاء المقبل؟

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حول العالم، بشأن أنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت يوم 11 أكتوبر المقبل، بسبب التعرض لعاصفة شمسية قوية، ولكن خبراء في أمن المعلومات أكدوا أن كابلات الإنترنت تتواجد في قاع البحار والمحيطات، وليس لها علاقة بالظواهر الجوية، موضحين أن الظاهرة الوحيدة التي من الممكن أن تؤدي إلى انقطاع الإنترنت عن العالم هي العواصف البحرية، في حال حدوث قطع للكابلات بالبحار.

كما نفت وكالة ناسا ما يتم تداوله بشأن انقطاع الانترنت الأربعاء المقبل يوم الموافق 11 أكتوبر 2023، موضحة أنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة .