المطربة شمس: استمع لـ«ويجز» مميزة وأتمنى طرح دويتو معه

قالت المطربة شمس، إنها ترغب في طرح دويتو غنائي مع الفنان «ويجز»، لافتة إلى أنه مطرب لديه هوية و«مش محروق.. مش كل ما تفتح الحنفية تلاقيه.. ولو هاعمل دويتو أختار يكون معاه».

وأضافت «شمس»، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ الموسيقى التي يقدمها الفنان ويجز جذبتها للغاية، خاصة خلال زيارتها لفلسطين عندما وجدتهم «يسمعونه في كل مكان»، مضيفة: «حتى اليهود الذين لا يعرفون اللغة العربية يستمعون لأغانيه، وربما لا أحفظ أغانيه، لكني أعشق الفنان الذي له شخصية مميزة».

وتابعت الفنانة شمس: «أحب أغاني الفنان حمزة نمرة وهو رائع لأنه أيضا لديه هوية مميزة وبصمة فنية تميزه».