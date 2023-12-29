«نجلاء» توزع الهدايا على أطفال مدرسة بالإسكندرية احتفالا بالكريسماس (صور)

احتفال مميز وهدايا للأطفال، استطاعت من خلاله نجلاء عوض، معلمة الأنشطة بمدرسة العجمي في الإسكندرية، أن تجعل من احتفال الكريسماس يوما مميزا ولا ينسى لدى أطفال المدرسة، وكانت مفاجآتها عديدة، من أهمها توزيع ملابس تراثية وشعبية وكرتونية بجانب الهدايا، ليستمتعوا باحتفال قد لا ينسوه لسنوات قادمة.

نجلاء عوض.. ماما نويل

تقول نجلاء عوض لـ«الوطن»: «استعد لاحتفال رأس السنة منذ فترة، وفكرت أن أكون بابا نويل أو الأفضل ماما نويل بشكل حقيقي، فجهزت للأطفال ملابس تليق بالاحتفال، وجوال الهدايا ليكفي الجميع، وكنت أشعر بسعادة غامرة حين نجحت في إسعاد الأطفال بهذا الشكل».

نجلاء رمز السعادة

تقول الطفلة ليان نصار: «كنت سعيدة جدا بمشاركتي بحفل الكريسماس، الذي نظمته ميس نجلاء عوض، والأجمل أنها كانت مفاجأة لنا، فقد أشعرتنا إن بابا نويل جاء خصيصاً لنا ليحتفل معنا بالعام الجديد».

وتضيف نجوى عزت مديرة المدرسة: «أنه من مميزات نجلاء أنها تتفنن في إسعاد الأطفال، ومع كل مناسبة تأتي بجديد وفاجأت المدرسة كلها بما فعلته في احتفال رأس السنة، التي أضفت روح البسمة على الأطفال بالمدرسة».