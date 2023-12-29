تحرير 30 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على مخابز الدقهلية

قاد متولي عبد العال، رئيس مجلس مركز مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز والأفران، لمتابعة سير العمل، والاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تحرير محاضر أثناء الحملة التموينية

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضرا من نقص مواصفات ونظافة خلال حملة تموينية على المخابز في المدينة، بالتنسيق الجهات المعنية في المحافظة، بهدف العمل على توصيل الدعم لمستحقيه.

كما تم تحرير 10 محاضر موازين لوجود نقص في ميزان وحجم الرغيف، غير مطابقة للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، وتحرير 10 محاضر مواصفات لوجود تغير في شكل ومواصفات الخبز وجرى تحرير 10 محاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مكثفة للتفتيش

ووجه رئيس مجلس مدينة بني عبيد، بشن حملات تموينية مكثفة للتفتيش والمرور المفاجئ على المخابز في نطاق المدينة والقرى، للتأكد من مواصفات وأوزان رغيف الخبز.