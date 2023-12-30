الأسطى «أميرة» من ربة منزل إلى فني تكييفات: «أم البنات قادرة على التحدي» 

تحدت العادات والتقاليد وتخطت آلام الانفصال بالعمل والنجاح، وذاع صيت أميرة كمال الشهيرة بـ«الأسطى أميرة العربي»، رغم أن دخولها مجال إصلاح التكييفات لم يتعد 3 سنوات.

أميرة أول امرأة فني تكييف

«اتجوزت وأنا صغيرة وخلفت 3 بنات، لكن انفصلت في سن الـ31 وكان لازم اتحمل مسؤولية بناتي، فقررت اشتغل فني تكييفات علشان أقدر ألبي احتياجاتهم، وكنت قد التحدي وتزوجت مرة أخرى»، بهذه العبارة لخصت «الأسطى أميرة» قصتها، مؤكدة دعم زوجها الثاني لها.

تستيقظ أميرة مبكرا، تفتح ورشتها الواقعة في فيصل بالجيزة في تمام السابعة صباحا، تقف إلى جانب زوجها، كلا منهما يقوم بإصلاح القطع المتهالكة من التكييفات، تبدأ هي بفك وتركيب بعض الأجزاء، ويساعدها زوجها في الإصلاح بالمعدات الثقيلة: «سند لبعض وكتف في كتف، بفك واركب وهو يصلح والعكس، كل واحد فينا عارف مهامه كويس».

تعلم أميرة طرق إصلاح التكييف

عام 2020، كان فاصلا في حياة أميرة، وهي نفس السنة التي بدأت تعلم إصلاح التكييفات بها، إذ اضطر زوجها لإغلاق ورشته بسبب كورونا، لكنها دعمته وشجعته بالعمل معه وتعلمت منه، حتى استطاعا سويا افتتاح ورشتهما من جديد: «كورونا كانت سبب في اني اتعلم المهنة، من صغري بحب أفك واركب القطع، لكن لما اتجوزت تاني كنت بشوف جوزي إزاي أتقن فن إصلاح النكييفات فاتعلمت منه، وشجعته إننا نشتغل مع بعض».

لم تتخل «أميرة»، عن مسؤوليتها كأم لـ3 فتيات في مراحل مختلفة من التعليم، بل تلبي احتياجات أسرتها إلى جانب استكمال تعليمها بدعم من زوجها: «خدت دبلوم تجارة، ومعايا 3 بنات بطبخ وبغسل وبلبي احتياجاتهن وزوجي بيدعمني، مش بس كدة دا أنا بدأت استكمال تعليمي الجامعي وبدرس في كلية تجارة تعليم مفتوح، أنا قادرة على التحدي».

تحلم «الأسطى أميرة» بان تفتتح وزوجها أكثر من مركز لصيانة وإصلاح التكييفات: «بحب المهنة ونفسي نفتح أكتر من مركز مع بعض، وجوزي دايما واقف جنبي وبيشجعني ومع بعض بننجح وبنعلم ولادنا، إحنا ثنائي مثالي وأصيل».