الأوقاف تفتتح 21 مسجدا في 12 محافظة اليوم

تفتتح مديريات الأوقاف، اليوم، 21 مسجدًا في 12 محافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 15 مسجدًا إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه، 438 مسجدًا، منها 337 مسجدا إحلال وتجديد، و101 مسجد صيانة وتطوير.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الآن، 11460 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و654 مليون جنيه.

مساجد جديدة تفتتحها الأوقاف

وتنشر «الوطن» خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات كالتالي:

مساجد الإحلال والتجديد

- مسجد حمد دومين بمركز إدكو بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد كدوة شمس الدين بسيدي غازي بكفر الدوار بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد 6 أكتوبر بقرية عوض سمك بمركز حوش عيسى بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد قراعة بالشواولة بمركز المنشأة بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد النور بالقرية 28 ببنجر السكر بالحمام بمديرية أوقاف مطروح.

- مسجد الروضة بحي الشروق بطريق السادات، خلف شركة كونتكت بالكرور بمديرية أوقاف أسوان.

- مسجد الاستقامة بقرية السنقاري بنصر النوبة بمديرية أوقاف أسوان.

- مسجد الرحمة بنجع الحاج زيدان بقرية الرمادي بحري، بمركز إدفو بمديرية أوقاف أسوان.

- مسجد عزبة الحدود بكيما قبلي أسوان بحي شرق بمديرية أوقاف أسوان.

- مسجد السخاوي البحرية بقرية فرش السخاوي البحرية بسيدي سالم غرب بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد الغربي الكبير بمنشية سوادة بمديرية أوقاف المنيا.

- مسجد الفاروق بمنيل غيضان إهناسيا بمديرية أوقاف بني سويف.

- مسجد البدوقة بالغنايم بمديرية أوقاف أسيوط.

- مسجد الرحمن بكفر محفوظ بطامية بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد مسجد العسال بالمقاتلة بطامية بمديرية أوقاف الفيوم.

مساجد الصيانة

- مسجد كامل مجاهد ببندر بني سويف بمديرية أوقاف بني سويف.

- مسجد الغفار بشادر عزام ببحر البقر جنوب بورسعيد بمديرية أوقاف بورسعيد.

- مسجد دار السلام بمحرم بك بإدارة وسط بمديرية أوقاف الإسكندرية.

- مسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية عرابي بالعامرية في مديرية أوقاف الإسكندرية.

- مسجد الغربي بمحلة قيس بمركز شبرا خيت بالبحيرة.

- مسجد المليحي بالديسمي بالصف بمديرية أوقاف الجيزة.